Alexis Mac Allister, tras quedar fuera de la convocatoria de la Selección: "No estar en la lista me da bronca"

Qué dijo Alexis Mac Allister sobre su ausencia en la convocatoria

Alexis Mac Allister Alexis Mac Allister durante el 4-1 contra Brasil, en el que metió un gol. @alemacallister

"No estar en la lista me da bronca, a veces es una pregunta que me hago día a día", confesó Mac Allister este lunes en diálogo con DSports Radio. Aunque reconoció: "Pero durante el año estuve con algunos problemas. No hay una lesión grande, es chica, pero es preferible descansar ante que agrave. Tenemos el Mundial muy cerca".