Alejandro Chapini habló en MDZ Radio en la previa de las elecciones en Godoy Cruz

El actual presidente, Alejandro Chapini, visitó MDZ Radio, en la previa de las elecciones. Su deseo de continuar en el club y de volver a Primera con el Tomba.

Alejandro Chapini, candidato a presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, habló este miércoles en MDZ Radio, en el programa "Digamos Todo", con Mario Urzúa, Federico Acosta y Victoria Fierro, en la previa de las elecciones en el club el próximo sábado 13 de diciembre, que tendrán algunos detalles históricos como el enfretamiento mano a mano en las urnas con José Mansur, su actual vice.

En unos comicios revolucionados por el descenso de Godoy Cruz, también competirá una tercera lista, con Adrián Sajú a la cabeza.

En su visita a los estudios de MDZ Radio, Chapini comenzó hablando de las sensaciones tras la pérdida de la categoría y reconoció: "Fue un fracaso y un dolor enorme, no lo esperábamos. En estos años de mi gestión lo debíamos terminar en Primera y aprovechar todo lo que logramos, desde construir un colegio y el anhelo de volver al Feliciano Gambarte, al barrio".

"Intentamos hacer todo lo posible, incorporamos una coach para que hiciera lo que pudiera hacer en ese último mes. Creo que fue una cuestión de los jugadores, que entraron en ese tobogán y les costó ganar. Pensamos que se podía revertir", agregó.

"A mi modo de ver hoy, tuvimos algunos errores en la toma de decisiones, de algún director técnico, cuando allá por febrero decidimos cambiar a Ernesto Pedernera que había estado 6 fechas y vino Esteban Solari. Estuvimos demasiado para sostenerlo, 21 partidos. No le encontró la vuelta, por más que yo piense que puede ser un gran técnico, un técnico moderno. El equipo no respondió a lo que necesitábamos".