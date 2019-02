Al Villarreal de Ramiro se le escapó un partido insólito

Con el defensor mendocino Ramiro Funes Mori de titular, Villarreal le ganaba por 2 a 0 al Espanyol, rival directo en la lucha por no descender, pero no pudo aguantarlo y a pocos minutos del final se lo empataron. El Submarino Amarillo no logra salir de la zona de descenso.