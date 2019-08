"Ahora hay que pensar en cuartos de final y no en River"

Ramón Ábila jugó la doble final de Copa Libertadores con River Plate el año pasado y hasta anotó el priemr gol del 2-2 en la Bombonera, pero luego de la victoria y el tanto convertido hoy ante Athlético Paranaense para clasificar a los cuartos de final de la presente edición, manifestó que era "preferible mirar la próxima instancia y no ponerse a imaginar un superclásico en semifinales".

"HOY EL EQUIPO ESTUVO SÓLIDO"#LibertadoresxFOX | Ramón Ábila, autor del primer tanto de Boca, habló tras la victoria ante Athletico Paranaense.

"Sabiamos que el partido de hoy iba a ser duro, pero le metimos intensidad y fuimos contundentes en el segundo tiempo. Sabía que una me iba a quedar y se me dio. Ahora a pensar en los cuartos de final, no queda otra. No podemos ponernos a pensar en River todavía", indicó el cordobés.

Mientras que el otro goleador de la noche, el recién llegado Eduardo Salvio, eligió decir "antes que nada" que se sentía "contentísimo por la victoria, ya que era muy importante cerrar esta eliminatoria. Y que haya hecho mi primer gol con esta camiseta es algo para disfrutar".

"Y para que lo consiguiera fue importante también tener allado un jugador como Alexis Mac Allister, que me puso semejante pase con un cambio de frente. Y otro que también es un monstruo como Nahitán Nández, al que le deseo lo mejor ahora que se va al Cagliari", concluyó el "Toto".