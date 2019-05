Adiós, emoción y ovación para el Chapu Braña que se retiró del fútbol

La goleada de Estudiantes por Copa Argentina marcó el final de la carrera profesional de Rodrigo Braña. El Chapu fue campeón de América en 2009 y ganó otros dos títulos con la casaca del Pincha, que defendió 334 veces.

Se fue del campo de juego muy emocionado, y en andas de sus compañeros. Recibió una conmovedora ovación de la gran cantidad de simpatizantes albirrojos que se acercaron al estadio de Temperley.

"Es una decisión que la tenía en la cabeza pero siempre es difícil decir basta. Me voy con la sensación del deber cumplido. Uno lo viene palpitando y no me puedo quejar. Me llevo el abrazo de mis compañeros, me sentí querido", dijo el Chapu emocionado tras jugar por última vez.