Abecasis, su emoción y la explicación de su partida

Más allá de la alegría por lo conseguido, el hincha de Godoy Cruz despidió a un futbolista que durante el tiempo que estuvo se transformó en referente y se ganó a la gente bodeguera. Anoche, Luciano Abecasis jugó su último partido en Godoy Cruz y el hincha lo reconoció con una tremenda ovación.

Y luego de consumada la clasificación, Lucho habló y contó como vivió este momento tan particular en su carrera deportiva: "Me voy lleno de amor, lleno de cariño, con la satisfacción del deber cumplido pero vacío porque di todo lo que tenía para dar, no tengo nada que reprocharme".

"Fueron los mejores años de mi carrera deportiva. Encontré una provincia excelente, personas excelentes y va costar el desarraigo. La predisposición del club fue total pero me parecía que era una etapa cumplida, faltaba este capítulo y se dio", agregó.

Además, reveló los encuentros que tuvo con los dirigentes y remarcó que se trató de una decisión personal: "Cuando nos juntamos nunca se habló de dinero. La motivación no era la misma y quedándome no iba ser del todo sincero. Es de caballero reconocerlo y se los dije de frente a los dirigentes". "Haber sido parte de este proceso me llena de orgullo", cerró.