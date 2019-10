A Zlatan lo gastaron por la eliminación y respondió con un obsceno gesto

Pese a las grandes sumas de dinero invertidas, Los Angeles Galaxy de Guillermo Barros Schelotto y Cristian Pavón quedó eliminado en semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS a manos de su clásico rival, Los Angeles FC.

La gran figura del encuentro fue el mexicano Carlos Vela, autor de dos tantos en la victoria por 5 a 3. Las otras conquistas en el conjunto vencedor fueron obra de Adama Diomande, en dos oportunidades, y Diego Rossi. Para los del Mellizo, en cambio, marcaron Zlatan Ibrahimovic, Kichan Pavón y Rolf Feltscher.

Una vez finalizado el encuentro, el ex delantero de Barcelona, MIlan, Inter y Juventus quedó envuelto en una nueva polémica por su accionar. Tras ser hostigado por parte de la parcialidad local, el sueco reaccionó con un obsceno gesto, al tomarse los genitales y mirarlos de manera desafiante.

Al ser consultado sobre lo sucedido dentro del campo, Zlatan prefirió minimizar el hecho. “Esto es como entrenar para mí. El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme. Estoy acostumbrado a jugar al frente de 80.000 personas. Este es un paseo por el parque", esgrimió.

Ibrahimovic, en el medio de los rumores que lo ponen como posible refuerzo del Napoli en el próximo mercado de pases, alimentó las versiones y puso en duda su futuro en la liga estadounidense con una frase fiel a su estilo: “Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”.

El delantero, que llegó a Los Angeles Galaxy en 2018 tras su paso por Manchester United, analizó la eliminación: "Es difícil ganar cuando recibes tantos goles. A veces marcar tres goles puede ser suficiente, pero no puedes ser campeón si recibes cinco goles en contra. Estoy decepcionado porque tuve un par de errores".

De esta manera, la final del Oeste será entre Los Angeles FC y los Seattle Sounders, mientras que en el Este se verán las caras Atlanta United y Toronto FC.