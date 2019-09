A estirar el invicto, Lobo: Gimnasia visita a Villa Dálmine

Luego de empatar sin goles como local frente a Quilmes, Gimnasia y Esgrima visitará esta tarde a Villa Dálmine por la cuarta fecha de la Primera Nacional buscando su segundo triunfo en el torneo y estirar el invicto que mantiene hasta aquí.

El partido se jugará a las 15.30 en el Coliseo de Mitre y Puccini, con el arbitraje de Andrés Gariano.

.

A pesar de que no pudo ganar en casa, Diego Pozo repetiría a los once que saltaron a la cancha frente al Cervecero. Es que el equipo se está afianzando y ha logrado una buena fortaleza defensiva, ya que no ha recibido goles hasta aquí.

Enfrente estará Villa Dálmine, que ganó en la primera fecha pero viene de perder y empatar en los últimos dos partidos. Lucas Bovaglio realizará un solo cambio con respecto al encuentro frente a Almagro y será el ingreso de Facundo Affranchino en lugar de Denis Brizuela.

Probables formaciones

Gimnasia: Tomás Marchiori; Brian Alferez, Diego Mondino, Renzo Vera, Leandro Aguirre; Federico Mazur, Santiago López, Iván Ramírez, Lucas Carrizo; Gonzalo Berterame e Ignacio Morales. DT: Diego Pozo.

Villa Dálmine: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Fabricio Brener, Matías Ballini, Nicolás del Priore, Facundo Affranchino; David Gallardo y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio.

Estadio: Villa Dálmine.

Hora: 15.30.

Árbitro: Andrés Gariano.