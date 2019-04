A días de morir, Vilanova convenció a Messi de no dejar el Barça

Seis días antes de morir, Tito Vilanova convenció a Lionel Messi de continuar en el Barcelona. Así lo reveló en las últimas horas Jordi Roura, segundo entrenador del equipo catalán cuando Vilanova era el técnico blaugrana, recordándolo al cumplirse ayer cinco años de su muerte.

En diálogo con el programa Sin concesiones, de radio Kanal Barcelona, Roura admitió que Tito mantuvo una reunión con el delantero argentino en la que pudo convencerlo de seguir en el Camp Nou. "Es verdad que Leo no tenía claro si iba a continuar. Es cierto que se produjo esta reunión. Yo no estuve, estuvieron muchas horas hablando y también es cierto que no sé qué se habló y lo que sí que es cierto es que Messi cambió de planteamiento y, afortunadamente para el barcelonismo, Messi decidió continuar aquí", recordó el ex futbolista del Barcelona, Murcia y Unió Esportiva Figueres.

Cabe recordar que el propio Messi homenajeó hace pocas horas la figura de Tito Vilanova, de cuyo fallecimiento se cumplieron el jueves 25 de abril cinco años. "Siempre con nosotros", escribía el genio rosarino en su cuenta de Instagram, adjuntando una fotografía en la que aparecía con Vilanova durante un entrenamiento del equipo catalán.