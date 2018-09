"Yo no tengo dudas que Messi va a volver"

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, se refirió a la vuelta de Lionel Messi a la Selección.

"Yo no tengo dudas que va a volver, que va a jugar. Hay que dejarlo tranquilo y que se tome su tiempo. Nosotros tenemos que seguir de esta manera. Lo hicimos responsable de salir campeón del mundo pero al fútbol se juega en equipo y es difícil", señaló sobre la Pulga, que no estará en la lista de convocados que entregará Lionel Scaloni para la gira de octubre.

Además, agregó: "Yo estoy totalmente tranquilo, sabiendo que él más que nadie quiere la camiseta de la Selección. Se hizo cargo de situaciones que a los jugadores no le corresponden. Yo no le pongo tiempo a su regreso. Hay que dejar que las cosas vayan de esta manera y se dará cuando se tenga que dar. No hay que apurarse".