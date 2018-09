Willy Caballero rompió el silencio tras el Mundial

Esta mañana, el arquero Wilfredo Caballero habló públicamente por primera vez desde la eliminación de Argentina de la Copa del Mundo en octavos de final. En diálogo con Sportia, el noticiero de TyC Sports, el ex portero de Boa Juniors habló de todo: su error ante Croacia, la decisión de Sampaoli de sacarlo y el ingreso de Franco Armani.

"Son cosas que suceden en los entrenamientos, en los partidos, y me pasó a mí. No se pueden controlar esas cosas. Lo asumo con toda la responsabilidad porque era un golpe muy duro para todos. Se dio en el peor momento y después no tuve la oportunidad de la revancha", relató con respecto al error cometido ante Croacia, y agregó que "cuando uno comete ese tipo de errores lo que más quiere es jugar otra vez para sacarse esa espina y que todos vuelvan a confiar en uno, pero no la tuve. De mi lado traté de apoyar a Franco y sumar desde ese lado".

Sobre la decisión de Sampaoli, quien en el partido siguiente le dio la titularidad a Armani, aseguró que "la decisión del mister hay que respetarla. Yo ya intuía que salía por los entrenamientos y por la prensa que iba a hacer ese cambio, pero Sampaoli vino y me lo dijo. Tuvo la valentía de decírmelo. Lo que nos dijimos quedó entre nosotros. Se armó una burbuja muy fuerte con respecto a mí y el entrenador. Él tomó su decisión y yo tuve que respetarla, ¿qué voy a hacer? Por más ganas que tenía de demostrar que valía, ya está. Había que pasar página y pensar en el siguiente partido".

Finalmente, sobre el rendimiento de la Selección en el Mundial, Caballero dijo que "se hizo mucho para que todo se diera bien, pero como equipo no teníamos identidad. Nos fijábamos mucho en los rivales y poco en nuestra Selección, hasta el punto en que no logramos meterle miedo a nuestros rivales porque no había un once fijo. Todo fue decisión técnica y se respetó".