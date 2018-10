Wanchope apunta a ser titular ante Cruzeiro

Ramón Wanchope Ábila volvió a entrenarse hoy a la par de sus compañeros en Boca Juniors y es una gran noticia para Guillermo Barros Schelotto, ya que para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, ante Cruzeiro, no podrá contar con Darío Benedetto.

El ex Huracán dejó atrás una distención grado dos en el sóleo de la pierna derecha y hoy volvió a trabajar de manera normal, algo que no hacía desde el 11 de septiembre. Aunque no lo van a apurar, la idea del cuerpo técnico es esperarlo hasta último momento para que sea titular en Brasil.

Si Ábila llega en óptimas condiciones, corre con ventaja para ser el centrodelantero en Belo Horizonte, ya que en la consideración de Guillermo, tanto Zárate como Tevez rinden mejor detrás de un 9 de referencia.