Vidal, molesto por su presente en Barcelona

Arturo Vidal se sumó en la presente temporada a Barcelona e imaginaba un presente totalmente distinto al que vive. El chileno no está teniendo la continuidad que necesita y, mientras espera por los duelos ante Perú y México con su selección en Miami, contó cómo es su situación.

"Estoy bien físicamente, muy bien y contento. También feliz, en los últimos partidos he estado un poco molesto pero es así, vamos a seguir luchando, vienen muchos partidos importantes ahora, recién empieza la temporada y esperamos ser titular", manifestó Vidal, quien en los últimos dos encuentros del conjunto blaugrana fue noticia por un par de publicaciones en redes tras el partido. Primero, luego de jugar pocos minutos ante el Tottenham por Champions, subió un emoji con cara de enojado. Y después del duelo ante Valencia escribió un nuevo comentario que luego borró: "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos".

"¿Cómo uno va a estar contento si no juega? Y menos yo, que soy un jugador que siempre ha luchado, que he estado en los mejores equipos del mundo, que lo he ganado todo... y quiero seguir ganándolo todo con el Barcelona", dijo el jugador desde Estados Unidos.