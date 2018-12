Una buena noticia para los hinchas de Boca

Confirmada la llegada de Gustavo Alfaro a la dirección técnica de Boca, resta saber cómo quedará conformado el plantel para 2019. Altas y bajas. En principio, hay varios jugadores que no continuarán en el Xeneize, pero Agustín Almendra sí seguirá en el club. Así lo confirmó Adrián Ruocco, representante del juvenil.

“No nos ha llamado nadie – afirmó a Tuttonapoli – y Boca no quiere venderlo. En enero no se moverá, no hubo contactos”, expresó Ruocco. En las últimas horas había trascendido un supuesto interés de Napoli y hasta se hablaba de cifras concreta para la transferencia: 15 millones de euros.

El futbolista de tan solo 18 años disputó 14 partidos oficiales desde su debut el 15 de abril en la derrota de Boca frente a Independiente. Todavía no convirtió goles, pero con el correr del tiempo se ganó un lugar en la consideración y muchos comparan su juego al de Rodrigo Bentancur.