Un club europeo está dispuesto a pagar por Pavón

Retener a Cristian Pavón con su rendimiento y potencial no sería nada fácil para Boca. Mucho menos después de su primera exposición en un torneo internacional, como el Mundial. Si bien la Copa del Mundo no fue un buen parámetro para ningún futbolista argentino, el extremo no bajó su cotización y en Europa siguen alucinados con él.

Su principal interesado es el Arsenal, equipo inglés que conoce las tasaciones hechas por el futbolista de 22 años. Pese a que el club cambió de director deportivo, parece que el interés por Kichan no disminuyó e incluso el DailyMail habla de un precio concreto para convertirlo en gunner: 44 millones de libras.

La cláusula de rescisión del cordobés ronda los 50 millones de dólares, una cifra que sería récord para el fútbol argentino y ayudaría a Boca en un momento económico complicado para la Argentina. (Bola Vip)