Un Ciclista fue atropellado mientras entrenaba

El ciclista argentino Maximiliano Richeze fue atropellado por un automóvil en el Camino del Buen Ayre, en la provincia de Buenos Aires, y sufrió heridas leves en momentos que se preparaba para actuar en la Vuelta de San Juan.

"Las primeras evaluaciones médicas revelan que sus heridas no son serias", expresa el comunicado emitido por el equipo belga que integra, Deceuninck-Quick Step.

El ciclista, campeón argentino, de 35 años, luego del accidente sufrió dolores en la rodilla derecha y en la cadera, por lo cual mañana se le realizarán análisis más complejos y su equipo confía en que "esté todo perfecto".

"Venía entrenando por el costado, muy cerca de la banquina, y no sé por qué se me ocurrió mirar para atrás, por el tema del tráfico. Vi que un auto venía por la banquina y me iba a chocar", declaró el velocista, oriundo de la localidad bonaerense de Bella Vista.

"La mujer que venía en el auto dijo que se le bajó la presión y se tiró a la banquina para frenar, pero nunca frenó", añadió el deportista

Por último, el ciclista que recibió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos del 2015, confirmó que se presentará en la Vuelta de San Juan, que se correrá desde el 27 de enero al 3 de febrero.