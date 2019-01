Todo definido en el puntero del campeonato

Eduardo Coudet confirmó los once de Racing para visitar a Aldosivi el próximo sábado desde las 21.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

"Los once serán: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Ricardo Centurión, Marcelo Díaz, Matías Zaracho, Augusto Solari; Lisandro López y Jonatan Cristaldo", aseguró el Chacho en conferencia de prensa este viernes.

Licha no participó de los amistosos de verano por una molestia, pero ya se encuentra en condiciones. "Todos están al 100%, sino no iniciarían. Veo bien a todos los jugadores. La competencia es muy buena y el margen muy fino. Elegir los 11 y los 18 es difícil. Va a jugar el que yo crea que mejor está. Me equivocaré, pero intentaré hacerlo lo menos posible", deslizó el DT de La Academia, que convocó a 20 jugadores y dos deberán quedar afuera del banco de suplentes. Entre ellos, figura el flamante refuerzo, Andrés Ríos. "Si Andrés irá al banco lo decidiremos mañana. Si no le toca, viajará para entrenar con el plantel en Mar del Plata", contó.

La Academia el líder de la Superliga y enfrentará a Aldosivi en la primera de las 10 finales que le quedan. "Es un club grande y la presión existe, así que buscamos resultados. Lo que se diga para afuera no me cambia, sé en el lugar en donde estoy y las responsabilidades que tengo", comentó. "Lo que más hemos hablado es no mirar a los demás, enfocarnos en nosotros y en el objetivo inmediato. Por suerte nos va a acompañar nuestra gente que es más que importante. Esperemos darle una alegría", cerró Coudet.