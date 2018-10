Tevez quiere tener una charla con Riquelme

Carlitos Tevez habló luego de la victoria de Boca Juniors sobre Colón y agradeció los elogios de Juan Román Riquelme, quien el viernes bancó públicamente a los jugadores y destacó a Tevez como "el mejor del equipo junto a Cardona".

"Sus palabras me parecieron buenas, constructivas. La verdad que le tengo mucho aprecio a Román y las cosas que dije cuando me fui las tenía adentro y se las dije", dijo Tevez en diálogo con Fox Sports, haciendo referencia al cruce mediático en el cual lo había acusado de "hablar desde afuera".

"ME GUSTARÍA HABLAR CON RIQUELME, NOS MERECEMOS UN ENCUENTRO"#SuperligaxFOX - Carlos Tevez valoró las declaraciones de Román. "Fueron muy constructivas. Lo que dije de él fue por el cariño que le tengo", agregó el delantero. pic.twitter.com/lJ9VjEh9rz — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de octubre de 2018

"Me gustaría tener una charla con él para el bien de Boca, para el bien de la gente. Los dos nos merecemos esa charla, hace mucho que no nos vemos y es algo que a mí me gustaría, pero creo que ahora es importante darle una alegría a la gente, que es la que más esta sufriendo", concluyó Tevez.