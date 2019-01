Tévez: "No tengo la confianza de antes"

Carlos Tévez respondió preguntas que le hicieron los fanáticos a través de las redes sociales y se confesó: "No tengo la confianza que tenia cuando llegue y de años atrás". El delantero siente que en cuanto a lo físico se encuentra "muy bien" y cree que va "a ir agarrando confianza partido tras partido".

En medio de la pretemporada en Cardales, Tevez respondió preguntas que los hinchas hicieron llegar a través de las redes sociales. La motivación de jugar en Boca, la llegada de Alfaro y la camiseta 10, entre los distintos temas que tocó el ídolo xeneize.

Tévez también reconoció: "Se me hizo muy difícil para mí ir agarrando confianza en los últimos años y eso me esta faltando", y sobre su futuro inmediato en Boca acotó: "Capitán no sé si voy a ser, pero sí decidí volver a usar la 10 este año y me siento feliz y contento porque es una camiseta emblemática y es un plus que necesito como jugador".

Además, sobre la asunción de Gustavo Alfaro en la dirección técnica comentó: "Veo un cambio muy lindo, los entrenamientos están saliendo bien y ojalá eso lo podamos llevar a los partidos" , y añadió: "Hay que tener paciencia, se está haciendo un cambio muy grande, tenemos que hacer la pretemporada de la mejor manera, y tratar de agarrar rápido las ideas del nuevo entrenador".