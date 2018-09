Teo: "Cometí un error muy grave"

Pasaron más de seis años, pero el episodio aún ensombrece la carrera de Teófilo Gutiérrez. Actualmente en Junior de Barranquilla, el colombiano dialogó con Radio Cooperativa y habló de cuando sacó un arma en el vestuario de Racing, tras ser expulsado en el la derrota con Independiente y pelearse a golpes con Sebastián Saja.

"Tengo que reconocer que cometí un error muy grave cuando estuve en Racing, todos los días me pregunto por qué lo hice", se lamentó, y agregó: "Lo que pasó el día del partido con Independiente me lo voy a reprochar y me voy a arrepentir toda la vida. Mis compañeros me reprocharon con razón por qué me había hecho expulsar y reaccioné de esa manera".

Además, contó: "Un día me acerqué cuando Saja era entrenador de Guaraní, nos volvimos a ver y le pedí disculpas. Cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo". Y agregó: "Mi paso por Racing fue muy lindo y me brindaron todo para que yo esté bien. Teníamos un plantel bárbaro: (Gabriel) Hauche, Gio Moreno y un pequeño (Ricardo) Centurión al cual lo llevaba a entrenar y lo aconsejaba".

"Yo no me quise ir de Racing, me fui por el problema que tuve aquel día, después del clásico con Independiente", reconoció.