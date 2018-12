Tagliafico mostró la marca que le dejó Muller

El último miércoles, en el duelo por Champions League entre Ajax y Bayern Munich, Thomas Muller le pegó un tremendo planchazo al argentino Nicolás Tagliafico.

Dos días después, en ESPN, el lateral izquierdo mostró cómo le quedó la cabeza. "Me pidió disculpas por redes y me mandó WhatsApp. El pibe bien. No fue intencional porque nadie quiere pegar una patada así. Yo como un loquito tenía la cabeza ahí y me pegó", señaló el capitán de la Selección Argentina.