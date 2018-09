Sudáfrica venció a Australia y sueña

Los Springboks tuvieron un buen arranque: Kurtley Beale tuvo un minuto "Quade Cooper" y quiso hacer un arriesgado salteo en sus 22. El picante Dyantyi anticipó el pase y facturó el primer try del partido a los 23 segundos.

En los 20, se vivió lo mejor del encuentro: ataques frenéticos de ambos lados y tres tries (De Klerk para Sudáfrica; Hodge y Genia para Australia). El atractivo juego se mantuvo hasta el final del primer tiempo.

El complemento mostró a unos Wallabies con más ambición que el local aunque sin la potencia para llevar a cabo sus intenciones. En el segundo tiempo apenas hubo un penal de Pollard.

Sudáfrica se impuso en Port Elizabeth y espera que Los Pumas den esta tarde del golpe del torneo para llegar a la última fecha con posibilidades de ser campeón del torneo.

Síntesis

Sudáfrica (23): 1- Tendai Mtawarira, 2- Malcolm Marx, 3- Frans Malherbe, 4- Eben Etzebeth, 5- Franco Mostert, 6- Siya Kolisi (c), 7- Pieter-Steph du Toit, 8- Sikhumbuzo Notshe, 9- Faf de Klerk, 10- Handré Pollard, 11- Aphiwe Dyantyi, 12- André Esterhuizen, 13- Jesse Kriel, 14- Cheslin Kolbe, 15- Willie le Roux. Entrenador: Rassie Erasmus.

Cambios: ST: 2' Steven Kitshoff por Mtwararira ,5' Marco van Staden por Notshe, 23' Wilco Louw por Malherbe, 30' Bongi Mbonambi por Marx, 37' RG Snyman por Etzebeth.

Australia (12): 1- Scott Sio, 2- Folau Faingaa, 3- Taniela Tupou, 4- Adam Coleman, 5- Izack Rodda, 6- Ned Hanigan, 7- Michael Hooper (c), 8- David Pocock, 9- Will Genia, 10- Kurtley Beale, 11- Marika Koroibete, 12- Matt Toomua, 13- Reece Hodge, 14- Israel Folau, 15- Dane Haylett-Petty. Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: PT: 32' Jack Maccodks por Koroibete. ST: 10' Sekope Kepu por Sio y Allan Alaalatoa por Tupou, 19' Bernard Foley por Maddocks, 23' Brandon Paenga-Amosa por Faingaa, 30' Rob Simmons por Coleman y Rory Arnold por Rodda y Nick Phipps por Genia.

Puntos en el primer tiempo: 1 y 22' Tries de Dyantyi y De Klerk convertidos por Pollard (S), 26' Try de Hodge (A), 29' Try de Genia convertido por Toomua (A), 34 y 40' Penales de Pollard (S).

Resultado parcial: Sudáfrica 20-12 Australia

Puntos en el segundo tiempo: 5' Penal de Pollard (S).

Amonestado: ST: 25' Dyantyi (S).

Estadio: Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth

Árbitro: Jérôme Garcès (Francia)

Asistentes: Wayne Barnes (Inglaterra), Matthew Carley (Inglaterra)

TMO: Graham Hughes (Inglaterra)

Fuente: ESPN