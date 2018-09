Simeone volvió a hablar del audio sobre Messi

Durante la Copa del Mundo Rusia 2018, en la previa del duelo ante Nigeria en el que Argentina se jugaba el pase a octavos, se filtró un audio que Diego Simeone le envió Germán Burgos en el que analizaba el momento de la Selección y aseguraba que, entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, se quedaba con el portugués.

Anoche, en una entrevista brindada al programa El Partidazo, de Cope, Simeone recordó aquella situación y dijo que "el audio a Germán Burgos fue la verdad, fue lo que pensaba. Él me preguntó y le contesté. Si se interpreta bien el mensaje, Messi no se puede enfadar. En un equipo normal Cristiano Ronaldo tiene más herramientas, es un rematador de área, Lionel es más de equipo, de un mejor equipo, y en esa situación uno es mejor que otro. Pero no he hablado con Messi, no tenemos relación".

Por otra parte, el Cholo aseguró que en la actualidad el mejor del mundo es Antoine Griezmann, a quien dirige en el Atleti: "Lo de Griezmann no tiene ningún tipo de explicación. Campeón del mundo, de la Supercopa de Europa, de la Europa League, mejor jugador de la final del Mundial... Fue el mejor del mundo este año. No nos subestimamos, será poca creatividad de los que eligen. Me da pena por los chicos, te desilusiona un poco, pero es la realidad. Griezmann ha sido el mejor la temporada pasada".

Simeone también habló del momento que vive su hijo, Giovanni, quien debutó con un gol en la Selección mayor, y dijo que "tiene todo para jugar conmigo, pero desgraciadamente no lo voy a tener nunca. Es difícil tener un hijo en el vestuario. Para él, para la relación... Si en cinco o seis años es una figura importante, hablaríamos de otra cosa. Estaría más protegido. Está haciendo su carrera de la mejor manera, pero tiene todas las características que me gustan como delantero".

Por último, el Cholo afirmó que "siempre dije que algún día entrenaré al Inter, pero estoy viviendo un momento extraordinario en el Atleti. Será cuando tenga que ser".