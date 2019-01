Simeone responde las críticas tras la eliminación

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, respondió a las críticas después de la eliminación de la Copa del Rey afirmando que "esto es muy largo" y que habrá que "esperar sentado", con "tranquilidad y energía" para lo que resta de temporada.



"Ustedes me preguntaron qué les pedía a los Reyes Magos, yo les pedía tranquilidad y energía, y de eso tengo mucho. Tranquilos que esto es largo, hay que esperar sentado, tranquilito", expresó Simeone en la rueda de prensa previa al partido que les enfrenta al Huesca en la jornada 20.



Además, no quiso expresarse sobre la gente que puede empezar a dudar su proyecto al frente del Atlético. "Nada, no les diría nada", sentenció con contundencia.



"Siempre considero que los goles vienen por virtudes del rival o por errores del equipo, el equipo recuperó bien estaba bien posicionado y en las dos ocasiones generaron goles. Para mí después del primer tiempo del Sevilla el equipo ha empezado a crecer, está recuperando muchas pelotas en ese tercio del campo. A partir de aquí buscaremos mejorar, quedar fuera de la Copa nos duele no está bien, pero nos da fuerza para prepararnos mejor para lo que viene", explicó el argentino, quien espera que la eliminación no les afecte para el resto de la temporada.



Este sábado visitan El Alcoraz, en el que será "un partido duro" por "las circunstancias que va a haber en torno al juego". "El Huesca ha crecido muchísimo a nivel competitivo, le ganó al Betis y compitió muy bien el último partido", añadió un Simeone que ha reconocido que en LaLiga, sobre todo este año, "hay mucha competencia".



"Confié en Adán porque ya en el partido de dieciseisavos en el Metropolitano él salvó la eliminatoria y entendía que lo iba a hacer bien. Estamos contentos con Adán, Oblak es el mejor del mundo, pero el momento era para Adán", afirmó, consciente también de las numerosas bajas que tendrá para este sábado, aunque confían en "los chicos de la cantera". "Saben lo que es competir con el primer equipo, si están aquí es porque pueden jugar, estoy convencido de que lo harán muy bien", finalizó.