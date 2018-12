Si vuelve Mourinho, Ramos sería el primero en irse del Real Madrid

Sergio Ramos sería el primero en dejar el Real Madrid si se produjera el regreso del entrenador portugués José Mourinho, despedido hace pocos días del Manchester United.

El capitán del Merengue no tiene una buena relación con el DT y en más de una ocasión sugirió a la dirigencia que no llegara un técnico autoritario. Tras su salida del United, y ante un presente del equipo de Santiago Solari que no termina de convencer, la posibilidad del regreso de Mou al Paseo de la Castellana fue cobrando cada vez más fuerta.

Y esto, según informa el Daily Star, produciría la inmediata salida de Sergio Ramos.