Se sorteó la Copa Davis 2019

Esta mañana, en Londres, se realizó el sorteo de la Copa Davis 2019, que comenzará con el clasificatorio los días 1 y 2 de febrero. Argentina y Gran Bretaña entraron directamente a la fase final tras recibir sus respectivas wild cards.

Así quedó el sorteo del CLASIFICATORIO de las Finales de la #CopaDavis por BNP Paribas 2019: pic.twitter.com/H9T3JuGXfe — Copa Davis (@CopaDavis) 26 de septiembre de 2018

Los 12 cruces del clasificatorio se disputarán el 1 y 2 de febrero del año que viene, a cinco puntos, con partidos al mejor de 3 sets: dos singles el primer día y un dobles y dos singles en la segunda jornada.

Los ganadores de esos 12 choques ingresarán a la fase final, donde se sumarán a los semifinalistas de este año: Francia, Croacia, España y Estados Unidos y a los dos wild cards: Argentina y Gran Bretaña.

Las finales se jugarán del 18 al 24 de noviembre con sede a confirmar. Las principales ciudades candidatas son Madrid y Lille, y la definición será la semana próxima.

Así quedó el sorteo completo:

Clasificatorio de 2019 (1-2 Febrero)

Brasil (c) vs Bélgica (s)

Uzbekistán (c) vs Serbia (s)

Australia (c) (s) vs Bosnia/Herzegovina

India (c) vs Italia (s)

Alemania (c) (s) vs Hungría

Suiza (c) (s) vs Rusia

Kazajistán (s) v Europe/África (Nación por confirmarse)

República Checa (c) (s) vs Países Bajos

Colombia (c) (*) vs Suecia (s)

Austria (c) (s) vs Chile

Canadá (s) vs Europa/África (Nación por confirmarse)

China, P.R. (c) v Japón (s)

(s) nación sembrada

(c) localía

(*) localía escogida por sorteo

Las dos naciones de la zona Europa/África que quedan por definirse se confirmarán una vez que concluyan los playoffs de descenso en octubre y basándose en el ranking de naciones de la Copa Davis del lunes 29 de octubre. Estas naciones serán asignadas al sorteo de los clasificatorios una vez que termine la competición de 2018.