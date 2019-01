Se retrasa la firma de Matías Suárez en River

El nuevo refuerzo de River Plate, Matías Suárez, volverá a Córdoba a resolver cuestiones contractuales con Belgrano y la firma con el Millonario y la incorporación a los entrenamientos se postergará para la semana que viene.

Suárez arribó ayer a Buenos Aires, se realizó la revisión médica y por la noche cuando estaban por cerrar el acuerdo surgió una diferencia con una deuda que mantiene el club cordobés con el jugador.

“Belgrano le debe plata a Suárez y River no se iba a hacer cargo de la deuda, por eso no se firmó el contrato, nada tuvo que ver el tema de la rodilla, se resolverá en estos días, el pase no se va a caer”, le confió a Télam una alta fuente de Núñez.

Por esta razón, el delantero de 30 años retrasó la firma del contrato y decidió volver a Córdoba en las próximas horas para solucionar el cobro de la deuda y sumarse a los entrenamientos de River el fin de semana.

River Plate había llegado a un acuerdo con Belgrano de Córdoba para la compra del cien por ciento del pase Suárez, a cambio de 2,9 millones de dólares pero en la operación no se contempló las obligaciones del Pirata con el jugador.

Lo cierto es que concretarse el arribo del ex delantero de Anderlecht, de Bélgica, significará el segundo refuerzo de River luego de la incorporación del defensor paraguayo Robert Rojas quien llegó para suplir la salida al Toluca del histórico defensor Jonatan Maidana.