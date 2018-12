Se enfrió el regreso de una figura a Boca

Desde que se fue Antonio Mohamed del Celta y en su lugar asumió Miguel Cardoso, Facundo Roncaglia ha tenido muy pocos minutos en cancha. Por eso, en los últimos días se lo comenzó a nombrar como un posible refuerzo de Boca, club en el cual el defensor hizo inferiores y estuvo hasta 2012.

Sin embargo, el representante Roncaglia, Claudio Curti, se encargó de dar de baja los rumores de traspaso al Xeneize. "No hay nada de eso, porque además Facundo no quiere volver a Argentina ahora. Si saliese del Celta, su prioridad sería continuar en el fútbol europeo", aseguró.

Además, para dejar en claro la intención del jugador de continuar en el viejo continente, contó: "En el mercado anterior ya hubo clubes que quisieron llevarlo y dijo que no. Quiere seguir en Europa ".

A pesar que practicamente desestimó la posibilidad de que Roncaglia vuelva a ponerse la camiseta de Boca, Curti aseveró que no descartan nada ya que todavía no se juntó a hablar con su representado, ni tampoco con el Celta.

"No he comentado nada todavía con Facundo, y habría que ver también lo que quiere el club. En los próximos días, tras Reyes, viajaré a España y nos sentaremos para buscar lo mejor para todas las partes. Yo no soy de prever lo que puede o no puede suceder. Yo soy de resolver estas cosas en directo alrededor de una mesa, charlando y buscando siempre lo más adecuado para todos ", dijo en su diálogo con La Voz de Galicia.