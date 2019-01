Scocco: "En River la titularidad no está asegurada"

El delantero de River Plate, Ignacio Scocco, analizó su final del año pasado y reconoció que los problemas físicos en el último tramo de la Copa Libertadores lo hicieron perder terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, aunque dijo que en ningún momento se sintió suplente.

"Nunca me vi como suplente. Acá el que está bien juega y la titularidad no está asegurada. Las lesiones que tuve, en un semestre tan importante, son complicadas. Me tocó pelearla desde atrás después", afirmó en diálogo con TyC Sports el atacante del Millonario, quien no pudo estar en las finales contra Boca.

Por otro lado, Scoco destacó la importancia del buen clima que hay en la intimidad del plantel. "Sabemos que esta clase de logros llegan con humildad y dependen del gran grupo que tenemos, de nuestro laburo y de la línea que venimos manteniendo con el tiempo", comentó.

Finalmente, el atacante manifestó que "mantener el plantel puede ser una ventaja", más allá de la salida del mendocino Gonzalo Martínez, pero explicó: "No creo que sea tan importante, pero está bueno seguir con lo que se viene haciendo. Va a ser un semestre muy movido y competitivo".