Scaloni habló de Messi y el motivo de "quitar" la diez

Lionel Scaloni tiene casi todo confirmado para el choque de mañana ante Colombia y en conferencia de prensa se refirió nuevamente a la ausencia de Lionel Messi.

El entrenador expresó que intenta hacer un equipo para rodearlo de la mejor manera por si vuelve a vestir la albiceleste y también explicó el motivo de no usar la "10" en la gira.

“Es obvio que cuando no está el mejor jugador del mundo dentro de la cancha, sobre todo si es argentino, el equipo pierde”, afirmó.

Y agregó: “La idea es armar un equipo para que, si algún día está adentro, se sienta cómodo. Mientras tanto, queremos formar un grupo de chicos que entienda lo que es jugar con esta camiseta”.

Para cerrar, y al ser consultado por la camiseta del astro, explicó: "De los jugadores que vinieron, aquellos que fueron al Mundial conservaron esos números. La 10 es de Messi hasta que el diga si va a seguir o no. Nosotros no tenemos la negativa y por eso tomé la decisión de que no la use nadie, pero en el futuro veremos".