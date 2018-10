Scaloni evitó confrontar con Maradona

El DT interino de la Selección nacional habló hoy en conferencia de prensa desde el predio de la AFA en Ezeiza y tocó varios temas de relevancia para el combinado argentino, que el 11 y 16 de octubre enfrentará a Irak y Brasil, respectivamente, en Arabia Saudita.

Durante la conferencia, Scaloni fue consultado por las críticas que recibió de Diego Maradona, y el ex defensor de la Selección fue contundente: "No tengo nada para decir, sinceramente", respondió.

En otro orden de cosas, Scaloni habló del regreso de Otamendi, uno de los pocos históricos que continúa vistiendo la Albiceleste, y consideró que es un "jugador válido para la Selección, estamos contentos de que esté. No hay ninguna puerta cerrada, decidimos por otros jugadores que son los que creemos mejores para este momento".

Sobre la situación de Ramiro Funes Mori, que en Villarreal juega en una posición diferente a la que ocupa en la Selección, explicó que habló con él y "le pregunté si iba a jugar la Europa League y me dijo que sí, de cinco, me sorprendí pero también me dijo que en sus inicios jugaba de cinco y no es una posición rara para él. Nos conviene que juegue porque venía con pocos minutos, en cualquier caso es mejor que juegue y llegue de la mejor manera para los compromisos".

El otro mendocino que figura en la convocatoria es Gonzalo Martínez, quien se está recuperando para regresar en River tras lesionarse durante el Superclásico, y al respecto Scaloni explicó que "es un tema delicado porque primero está su club, mañana tienen un partido importante y en base a lo que suceda mañana, si está disponible o no, nosotros el miércoles o jueves hablaremos con River y con el jugador y tomaremos una decisión conjunta. Está de más decir que es un jugador importante pero dependemos mucho de lo que suceda en las próximas horas".

Finalmente, sobre la situación de otros históricos, consideró que el nivel de Sergio Agüero "no sorprende", aunque explicó que "la decisión ahora es intentar que los jugadores que vienen aporten lo máximo y tengan la posibilidad de demostrar que pueden jugar en la Selección".

"Hablé con Messi hace unos diez días y repito, después de la charla que tuvimos la decisión final es que no venga. En el caso de Di María y Banega, hablé con los dos, les expliqué que queremos en este momento que los jugadores convocados fueran los mismos, sobre todo en sus puestos, jugadores que queremos seguir valorando si pueden jugar en la Selección", agregó Scaloni.

Finalmente, Scaloni dijo que no piensa en el año próximo: "Yo Copa América no me planteo. Sólo hablo de esta convocatoria, no vamos hablando a lo que pueda pasar dentro de un tiempo. Si es verdad que hablamos mucho del presente, de cómo jugó el equipo, porque sinceramente él ve todo, pero no más allá de eso, porque en mi cabeza no está planteado más adelante de estos partidos".