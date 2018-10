Santos se burló de Independiente con un picante tuit

Independiente había eliminado a Santos en los octavos de final de la Copa Libertadores, gracias a que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol le había dado por ganado (3-0) el encuentro de ida por la mala inclusión del uruguayo Carlos Sánchez. En la cancha, ambos duelos habían terminado 0-0.

El cruce en Brasil terminó con incidentes por parte de los aficionados santistas, enojados por la situación. Y ese fastidio también se había trasladado a las redes sociales oficiales del club.

Pues bien, consumada la eliminación del Rojo a manos de River tras el 3-1 en el Monumental, Santos no dejó pasar la oportunidad de "vengarse". ¿Cómo? Con un posteo burlón en las redes sociales.

El elenco paulista, a través de su cuenta de Twitter, apeló a una samba para aguijonear. "'Llora! No voy a llamar. No voy a llamar. Llegó la hora. Me vas a pagar. Puede llorar! Puede llorar! Es tu castigo. Se peleó conmigo. Sin tener por qué. Yo voy a festejar. Voy a festejar. Tu sufrimiento. Tu penar' (Voy a Festejar)", escribió. Y completó con e emoji de una mano saludando y arrobando a Independiente. La publicación cosechó más de 8.000 RT y 18.000 Me Gusta en menos de una hora.