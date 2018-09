San Lorenzo, entre la amargura y la bronca

Luego de la derrota de San Lorenzo ante Nacional de Montevideo, como visitante, el entrenador Claudio Biaggio aseguró estar "amargado", ya que "no esperábamos este resultado". El DT del Ciclón dijo que la Copa Sudamericana "era un objetivo muy importante para nosotros", y por eso la eliminación caló hondo en el plantel.

BIAGGIO: "ESTAMOS AMARGADOS, HAY QUE DAR VUELTA LA PÁGINA Y ESTO SIGUE"



ROJAS: "TENEMOS OBJETIVOS POR DELANTE, QUE ESTO DUELA LO QUE TENGA QUE DOLER"#CentralFOX | La palabra del DT y el volante luego de la eliminación de San Lorenzo de la #SudamericanaxFOX. pic.twitter.com/MFenxSATmF — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de septiembre de 2018

“Voy a estar caliente, enojado, fastidioso, amargado… Dos errores que cometimos fueron goles. No fuimos precisos a la hora de atacar, lo hicimos con empuje al final”, destacó el entrenador.

Además, aseguró que "queríamos ser protagonistas del partido, no lo fuimos nunca".

Por su parte, Fabricio Coloccini y Rubén Botta fueron muy autocríticos con el trabajo del equipo.

El defensor reconoció que "no jugamos bien" y consideró que "no estuvimos a la altura. Somos un equipo grande y para jugar en este equipo hay que estar a la altura, más allá de tener juveniles o no".

Finalmente, el atacante analizó que "entramos dormidos, somos unos pelotudos", y apuntó contra el arbitraje: "Todas las divididas las cobraban para ellos, adelante nos cagaban a patadas y no cobraban nada".