San Isidro recibe a la fiesta más grande

El Hipódromo de San isidro será escenario hoy de una nueva edición del Gran Premio Carlos Pellegrini (Grupo I-2400 metros) la carrera de caballos más importante de Sudamérica. Un total de 19 caballos lucharán hoy por la gloria de la gran carrera más los $ 5.000.000 que se entregarán al ganador. La jornada promete contar con un gran marco de público (es la más destacada del año) y ofrecerá además otra dos pruebas de altísimo nivel (el Gran Premio Félix de Álzaga Unzué sobre 1000 metros y el Joaquín S. de Anchorena sobre la milla).

For The Top se impuso claramente en el Gran Premio Nacional y quiere seguir en lo más alto.

El Carlos Pellegrini cuenta con condimentos súper especiales y animales de importantes campañas. Sixties Song (ganador de esta carrera en 2016), Global Kid (segundo en esta pista en el Jockey Club), For The Top (ganador del Nacional en Palermo), Alampur (reciente ganador del Dardo Rocha en La Plata) y Stivers (galopador con experiencia) parecen componer el abanico de candidatos para una de las ediciones más parejas de los últimos años del Carlos Pellegrini.

La prueba cuenta además con dos datos anécdoticos destacados, probablemente sea el último Pellegrini para los jockeys Pablo Falero y Jorge Ricardo. El primero (de 52 años) ya anunció que en 2019 dará paso al Falero entrenador, mientras que el segundo (de 57 años) no ha dado fecha precisa de su retiro pero también puede “colgar” la fusta en cualquier momento.

Alampur ganó el Roche en La Plata hace pocos días y contará con la monta del enrachado cordobés Wilson Moreyra.

A nuestro entender el candidato de la prueba es el “recuperado” Sixties Song. El valiente hijo de Sixties Icon volvió a su mejor forma en esta pista y distancia en octubre pasado. Sixties Song ya ganó el Carlos Pellegrini en 2016 e incluso fue el héroe del Gran Premio Latinoamericano de 2017 en Chile. Luego de eso participó de una prueba en Inglaterra, con un muy bajo rendimiento, y a partir de ese momento su equipo comenzó a trabajar para recuperarlo. Esto sucedió finalmente hace poco más de 45 días en el Gran Premio Copa de Oro y hoy con el apile de Pablo Falero confiamos en que pueda demostrar sus grandes condiciones.

Global Kid y For The Top son los mejores representantes de tres años de la carrera en una generación que vendió lo mejor que dio al exterior (Greko y American Tatto entre otros). Global Kid aparece señalado en la previa como uno de los más “indicados” de la contienda. Sus segundos puestos en el Jockey Club y el Ensayo en esta pista convierten al ganador de una en una de las piezas claves de la competencia. For The Top, por su parte, fue en noviembre el sorpresivo ganador del Gran Premio Nacional disputado en Palermo. El hijo de Equal Stripes pisará el césped por primera vez, pero con el gran aval de haberse impuesto en una de las carreras más importantes de la temporada.

Del resto del lote destacamos a Alampur y Distinto Rye (este último representante de la caballeriza mendocina La Frontera). Alampur ganó el Gran Premio Dardo Rocha hace unos días y Distinto Rye fue su escolta. El primero contará además con la monta de Wilson Pereyra, el mejor jockey de la temporada. Mientras que Distinto Rye es un animal muy galopador y se presenta como otra gran alternativa a la gloria del Pellegrini.

A continuación, por gentileza de Todo A Ganador, los trabajos previos de nuestros elegidos:

SAN ISIDRO:

N°2A FOR THE TOP: 800 en 49”3/5, W. Moreyra, 4ª • 1000 en 1’2”, W. Moreyra, lindo apronte, 4ª • 1000 en 1’1”1/5, L.F. Vai, rematando fuerte, 4ª

N°8 GLOBAL KID: 800 en 47”, A. Giannetti, con HEAD SAIL (BRZ), L. Balmaceda, veloz apareo, 4ª • 1800 en 1’54”3/5, A. Giannetti, brillante, 4ª • 1000 en 1’00”2/5, misma monta, acompañando a GLOBAL’S FAREWELL, L. Balmaceda, vivaz cotejo, 4ª (luce)

N°9A STIVERS: 1000 en 1’1”2/5, J. Ricardo, con TIMELES CALL, A. Giannetti, ligero apareo, 4ª • 2000 en 2’16”, J. Ricardo, de floreo, 4ª • 1000 en 1’00”2/5, igual látigo, y MILLÓN DOLLAR, G. Bellocq, bueno, 4ª

N°15 SIXTIES SONG: 1500 en 1’33”, P. Falero, de segunda vuelta y a palos falsos (1700 a 200), óptimo ejercicio, 4ª • 1200 en 1’14”2/5 (1200 a 200), P. Falero, a gusto, 4ª

MÁS GRANDES PREMIOS

El primer Grupo I de la jornada será el tradicional Félix de Álzaga Unzué a disputarse sobre 1000 metros. La prueba cuenta con un “malón” de anotados entre los que destacamos a Southern Horse, Café Fuerte y Don Chullo.

Mientras que en el Joaquín S. de Anchorena (Grupo I-1600 metros) todo parece estar a pedir de Nicholas, aunque el tres años Imagen de Roma también querrá hacer valer sus importantes roces clásicos.

A continuación el programa de la jornada:

http://www.hipodromosanisidro.com/programa_oficial.php?id=20181215