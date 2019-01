Ronaldinho tiene prohibido salir de Brasil

El juez Newton Fabrício, de la 1ª Câmara Cível del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul determinó la retirada del pasaporte del ex delantero del Barcelona y su hermano por no cumplir con la sentencia interpuesta en 2015 donde los hermanos debían pagar una multa de 2 millones de euros por crimen ambiental.

Así, a Ronaldinho le prohibieron la salida del país y no pudo viajar a Emiratos Árabes, donde tenía un compromiso en la Conferencia Internacional de Deportes de Dubai.

Ronaldinho estaba fuera de Brasil cuando la decisión del juez fue anunciada, en noviembre, y no regresó al país hasta mediados de diciembre, donde la policía le incautó el pasaporte en el aeropuerto ni bien aterrizó. Entre el anuncio del juez y su regreso a Brasil, Ronaldinho siguió cumpliendo compromisos publicitarios alrededor del mundo, algo que le sentó mal a la Justicia brasileña.

"A mí me parece que estamos ante una situación donde el condenado claramente se mofa de la Justicia ante la sociedad brasileña y mundial", afirmó el Fiscal Brasilino Pereira dos Santos en comunicado tras negar el habeas corpus que los abogados de Ronaldinho y su hermano pidieron en su intento de reverter el pedido de incautación de los pasaportes.