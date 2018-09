Romero aseguró que no tiene rencor con Sampaoli

Desde Los Ángeles, y en la previa de su regreso formal a la Selección nacional en el amistoso ante Guatemala, el arquero Sergio Romero dialogó con TyC Sports y habló de su relación con Jorge Sampaoli tras haberse quedado afuera de la Copa del Mundo a días del inicio.

"No tuve la oportunidad de volver a hablar con Sampaoli. En el momento que hablé con él le dije que tenía dos caminos para solucionar lo de mi rodilla, y él decidió por el segundo, que me permitía a mí hacerme la limpieza que me iba a demandar más tiempo de recuperación pero que también que me va a estirar la carrera más tiempo", explicó el arquero del Manchester United.

Además, aseguró que no tiene nada que reprocharle al entrenador de Casilda: "No quedó rencor de ninguno de los dos. Cuando me quedé afuera, ¿qué reproche podía tener? Simplemente le di fuerza y energía para que al grupo le vaya bien".