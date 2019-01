Rodrigo Mora anunció su retiro del fútbol

El delantero uruguayo de River Plate, quien esta noche no viajó junto a sus compañeros a la pretemporada en la ciudad de Punta del Este, informó en su estado de WhatsApp que se retira del fútbol profesional, debido a la lesión en la cadera que no le permite desde hace un tiempo desarrollar la actividad con normalidad.

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Sé que vienen momentos complicados... pero hoy sólo QUIERO AGRADECER A TODOS", escribió Mora, de 31 años, en su estado de WhatsApp.

El atacante fue operado de la cadera en junio del 2017, una lesión que lo tuvo a maltraer, le impidió jugar durante mucho tiempo y lo llevó a tomar la decisión de abandonar la actividad, luego de obtener con River la Copa Libertadores de América.

Rodrigo Nicanor Mora Núñez nació en Rivera, Departamento de Rivera, Uruguay, el 29 de octubre de 1987, y además de River jugó en Juventud de la Piedras, Defensor Sporting, Cerro y Peñarol, todos de su país, Benfica de Portugal y Universidad de Chile.

A lo largo de su extensa carrera jugó 330 partidos y convirtió 93 goles.

Con River, Mora ganó la Copa Sudamericana 2014, las Recopas Sudamericanas 2015 y 2016, las Copas Libertadores 2015 y 2018, la Suruga Bank 2015, las Copas Argentina 2016 y 2017 y la Supercopa Argentina 2018.