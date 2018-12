River tendrá el mismo árbitro que en semis

FIFA Club World Cup 2018 - Match officials appointed for 3th Place game between @CARPoficial ���� vs. @atlrs_english ���� (22 December in Abu Dhabi)



Ref: Gianluca ROCCHI ����

Asst Ref 1: Elenito DI LIBERATORE����

Asst Ref 2: Mauro TONOLINI ����

VAR: Massimiliano IRRATI ���� pic.twitter.com/3pQQhyOlac