Revelaron los votos de Messi en The Best

El argentino Lionel Messi incluyó hoy en el tercer lugar al portugués Cristiano Ronaldo en su terna de elegidos para el premio de The Best, mientras que el luso no lo votó en ninguna de las tres primeras posiciones. Después de la elección de los premios The Best que coronaron al croata Luka Modric como el mejor futbolista de la temporada 2017/2018, la FIFA dio a conocer el voto de los capitanes de las selecciones, de los entrenadores y un periodista de cada país que conformaron la elección definitiva.