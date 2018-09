Respaldo de Angelici: "Los Mellizos no se van"

El técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, seguirá en su cargo pese a los dos golpes que recibió en pocos días, la derrota en el clásico con River Plate y la eliminación de la Copa Argentina, confirmó hoy el presidente del club, Daniel Angelici.

"Los Mellizos no se van. Nosotros evaluamos la labor del cuerpo técnico cuando se termina su contrato y eso será en diciembre", declaró hoy el dirigente "xeneize" a radio La Red, en momentos en que arrecian los rumores sobre la continuidad de Barros Schelotto y su hermano mellizo Gustavo.

La eliminación de la Copa Argentina el jueves, con un gol sobre la hora de Gimnasia y Esgrima de La Plata a un Boca sin reacción ni buen fútbol, agravó la situación en el popular club de fútbol que aspiraba a tomarse revancha con River Plate en las semifinales del torneo nacional.

Angelici reconoció su preocupación por el nivel que muestra el bicampeón argentino.

"Estamos jugando mal. Estos partidos te dejan una preocupación enorme", expresó, de cara a la definición de los cuartos de final de la Copa Libertadores la semana próxima ante el Cruzeiro en Belo Horizonte. Boca ganó 2-0 en la ida y debe buscar la clasificación en Brasil.

"Hacía rato no veía jugar tan mal a Boca, que no se puedan dar dos o tres pases seguidos. Hay que sentarse, charlar y ver lo que está pasando, pensando en el gran objetivo de este semestre y saber que no se puede ir a Belo Horizonte jugando de esta manera", sostuvo.

Angelici admitió que a ningún hincha de Boca le gusta perder en el "superclásico" argentino con River Plate, menos de local. "Vos podés perder porque es fútbol, pero hay que ver de qué manera. Cuando perdés, debe ser viendo que se puso todo. Yo coincido con el análisis de Guillermo (acerca de que fue un partido parejo), pero las dos veces que pateó, convirtió", señaló.

Boca ganó los últimos dos campeonatos tras liderar el fútbol argentino de forma ininterrumpida durante 617 días desde diciembre de 2016. Pero en agosto perdió la punta, con un rendimiento cuestionado, y hoy está a seis puntos del líder de la Superliga, Racing Club. El domingo se medirá con Colón, pero con la mente puesta en la revancha de la Libertadores que disputará el jueves.