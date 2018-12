Repasá los mejores momentos del tenis mendocino

El 2019 deberá traer mejores números para el tenis local, a pesar de que en las diferentes áreas se lograron hacer muchos torneos, probablemente la realidad económica que vive el país terminó haciendo mella en los resultados finales.

En lo que se refiere a las máximas categorías del tenis local, por el lado de los Caballeros hubo una baja en cuanto a cantidad de torneos disputados a comparación de otros años. Se jugaron siete etapas, mas el Master de fin de año y el Crepuscular, que vale la pena resaltar, en este 2018 intentó recuperar parte del brillo que tenía.

En Damas se trabajó fuertemente para intentar organizar estas competencias y a pasar de que hay mucho por mejorar, se logró realizar cinco etapas y el Master final.

Muchos de nuestros tenistas que estuvieron recientemente en el Circuito de Primera ya están buscando otros horizontes. Quien lleva mas años fuera de la provincia es Manuel Peña López, que finalizó la temporada en el puesto 597 del ranking de la ATP, en parte gracias a la final alcanzada en el Future 7 de Argentina, en donde cayó ante Hernán Casanova. En ese mismo certamen se coronó campeón en Dobles. También llegó a semis en el F.3 de India y el F8 de Alemania y cuartos en el F 25 de Túnez, en el F1 de Austria y el F3 de Chile.

Facundo Juárez también cerró un buen año, quizás no tanto en el ranking ATP, donde finalizó en el puesto 921º, pero si en Italia, donde Jugó Interclubes para el Tennis Club Vomero, de Nápoles, en la Serie A-2, en donde logró el ascenso a la máxima categoría sin perder ninguna serie.

También cabe destacar las actuaciones de Julián Giménez, que logró su primer punto ATP al avanzar a segunda ronda del Future 2 de Ecuador y de Francisco Bastías, que ingresó a la Universidad de Miami con una beca completa y en sólo cinco meses se metió entre los mejores cien del ranking universitario.

Pasando a los Menores, la crisis económica, en parte, terminó haciendo mella y eso se vio reflejado en los rankings nacionales, en donde solo tres mendocinos lograron meterse entre los Top Ten, Agustín Tupalle quedó segundo en varones sub 19, Máximo Lucentini quedó séptimo en varones sub 16 y Josefina Andrade finalizó en la décima posición en Damas sub 12 años.

Entre los hechos más destacados, cabe mencionar que en los primeros meses del año se jugó el Primer Torneo Nacional y la Copa Internacional Vendimia, certamen de Grado 3 de la ITF. En lo que a resultados se refiere, Mendoza logró el subcampeonato en los Juegos de la Integración Andina que tuvieron lugar en O`Higgins, Chile. El equipo Masculino, que cayó en la definición ante Metropolitana por 2 a 1, estuvo integrado por Máximo Lucentini, Matías y Martín Reyes y capitaneado por Jota Rodríguez.

Con respecto Lucentini, hay que resaltar que jugó Torneos ITF, para jugadores de 18 años, teniendo sólo 15 años.

En el Circuito Seniors, se jugaron diferentes etapas, la Copa Apertura, Copa Argentina, Pre ITF, ITF Grado 1, Copa Aniversario e ITF Grado 3.

En Categorías, se llevaron a cabo la Copa Vendimia, Copa Provincia, Copa Federación, Copa Invierno y el Máster.

Entrevista a Carlos Menghini, Presidente de la FMT



REPASÁ MES A MES LO MAS IMPORTANTE DEL AÑO

FEBRERO

Se jugó en el Andino el primer torneo “Abierto” de menores organizado en nuestra provincia y con él, hizo su debut el nuevo sistema de competencia delineado por la AAT para los más chicos. Este está comprendido de Torneos Promocionales (Ex Grado 4); Abiertos (Ex Grado 3); Regionales (Ex Grado 2) y Nacionales (Ex Grado 1).

Los campeones fueron: Marcos Zawels (Varones sub 10), Franco Camili (V.12), Manuel Betancourt (V.14), Martín Reyes (V.15), Gonzalo Tano (V.19), Ana Álvarez Storni (D.16), Macarena Alonso (D.14) y Josefina Andrade (D.12).

Se desarrolló el primer Regional de Menores. Los tenistas mendocinos jugaron en el Andino (Damas) y en la provincia de Córdoba (Varones). En Damas sub 12 años, se consagró Josefina Andrade.

En el Torneo Abierto jugado en San Juan los mendocinos se trajeron varias copas. Gaspar Martaux ganó en 12 años, Martín Reyes en 16, Luz Iranzo en Damas 14 y Ana Álvarez Storni en damas 16.



MARZO

Francisco Bahamonde, Valentina Parrilla y Martín Reyes fueron los ganadores de las finales de la Copa "Mendoza Tenis Club", torneo que abrió el calendario en las máximas categorías del tenis local. Panchito fue el campeón en Primera, Parrilla en Primera Damas y Reyes en Primera Selección.

Las canchas del Mendoza Tenis fueron el escenario del primer Torneo Nacional del año. Lamentablemente ningún tenista de nuestra provincia llegó a la final, siendo Ana Álvarez Storni, en Damas sub 16, quien llegó más lejos, al quedar en cuarto lugar.

También en el Mendoza Tenis Club, Facundo Juárez doblegó a Francisco Bahamonde y se quedó con la 48° edición del Crepuscular, certamen del que participaron tenistas de todo el país e incluso con ranking ATP. Paralelamente se desarrolló un Torneo Abierto de menores.

ABRIL

Matías Reyes se quedó con la final de un nuevo Torneo Regional de menores que se jugó en las canchas del Mendoza. En la definición superó a su hermano Martín y ganó la categoría de 16 años.

Punto final para la "Copa Provincia", segunda etapa del Circuito de Categorías de la Federación Mendocina. Los campeones fueron: Lautaro Parra (Segunda), José Ávila (Tercera), David Weintraub (Cuarta), Giuliano Torres (Quinta -15 años), Martín Granero (Quinta +15 años), Daiana Torres (Tercera Damas),

Juliana Jofré y el sanjuanino Franco Aubone se impusieron en la segunda etapa del Circuito de Primera que se jugó en Rivadavia. En Primera Selección ganó Gonzalo Tano.



MAYO

Rodrigo Scattareggia no pudo ante el local Raúl Guardia en la final del Circuito Cuyano de Primera Categoría, tras caer en la final por 6/4 y 6/2.



JUNIO

Agustín Tupalle se consagró campeón de Categoría sub 19 años, tanto en singles como en dobles en el Torneo Regional que se llevó a cabo en la provincia de Neuquén.

Finalizó la “Copa Federación”, nueva etapa del Circuito de Categorías. Los campeones fueron Santiago Rodríguez (Quinta -15 años), Nahuel Henríquez (Quinta +15 años), Mario Guarnieri (Cuarta), Omar Valdivia (Tercera), Lucía de la Iglesia (Cuarta Damas), Lola Martínez (Tercera Damas).

Facundo Jofré se consagró campeón de la tercera etapa del Circuito Mendocino de Primera Categoría, que se jugó en las canchas del Club Dalvian. Derrotó en un disputado partido a tres sets a Martín Capdevilla. En Primera Selección triunfó Joaquín Ojer.

Se jugó en la vecina provincia de San Juan un Torneo Abierto de Menores, en donde varios de nuestros representantes lograron llegar a las finales. Levantaron la Copa María Luz Iranzo (Damas sub 16), Gaspar Marteaux (Varones sub 12), Agustín Giménez Battistini (Varones sub 14) y Pablo Rodríguez Blum (Varones sub 16).

También sobre el final de junio se jugaron las finales del Interclubes Seniors, el mismo reunió a 83 equipos y alrededor de 450 jugadores de diferentes instituciones del Gran Mendoza y el Valle de Uco.

JULIO

El Club Alemán fue la sede del cuarto torneo “Abierto” de menores en nuestra provincia. Los campeones fueron Itatí Barrera (Damas sub 10), Sofía Parra (Damas sub 12), Eleonora Quiroga (Damas sub 14), Macarena Alonso (Damas sub 16), Marcos Zawels (Varones sub 10), Santiago Villarroya (Varones sub 12), Julián Barros (Varones sub 14), Matías Reyes (varones sub 16) y Martín Reyes (Varones sub 19).

En la Ciudad de Cipoletti Agustín Tupalle y Matías Reyes se quedaron con las categorías sub 19 y sub 16 respectivamente en el marco de un nuevo Torneo Regional.

AGOSTO

Francisco Bahamonde y Juliana Jofré ganaron con una nueva etapa del Circuito de Primera categoría, que en esta oportunidad tuvo como sede al Andino Tenis Club. En las finales derrotaron a Rodrigo Orozco y Macarena Alonso. En Primera Selección ganó Matías Reyes.



SEPTIEMBRE

Las canchas del El Trébol Tenis Club fueron el escenario de un nuevo Torneo Abierto de menores. Ganadores: Isabella Juan (Damas 10), Giuliana Lucentini (Damas 12), Sofía Parra (Damas 14), Josefina Andrade (Damas 16), Ignacio Dapás (Varones 10), Bautista Espina (Varones 12), Iannis Miletich (Varones 14), Pablo Rodríguez Blum (Varones 16) y Eduardo Celem (Varones 19).

Se jugó en forma exitosa una nueva edición del Torneo Internacional Seniors de Grado 1 de la ITF, que puso en juego la Copa “106 años Andino Tenis Club” y que reunió en nuestra provincia a más de 300 jugadores de diferentes rincones de nuestro país y de Sudamérica. Los locales que saieron victoriosos en las distintas categorías son, Esteban Gargiulo, Eduardo Lapiana, Silvina Delgado, Diego Di Natale, Leandro Karis, Gustavo Ilardo, Fernando Trujillo, Ricardo Zapata y Natalia Baquioni.

Josefina Andrade, Agustín Tupalle, Juan Francisco Pereyra, Bautista Espina, Gonzalo Leiva, Martín y Matías Reyes lograron destacadas actuaciones en el quinto Torneo Regional de Tenis que tuvo como sedes a Santa Fe, La Rioja y Neuquén.

OCTUBRE

Las canchas del San Rafael Tenis Club fueron el escenario de un nuevo Torneo Abierto de Menores con puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis y fiscalizado por la Federación Mendocina de Tenis. Ganadores: Máximo Ferrara (Varones sub 12), Greta Zawels (Damas sub 14), Santino Tarantelli (Varones sub 14).

Agustín Tupalle tuvo una muy buena semana en la provincia de Neuquén, en donde se desarrolló el Torneo Nacional de Menores (Ex Grado 1). El jugador mendocino alcanzó las semifinales de Categoría sub 19.

Mendoza logró el subcampeonato en Jujuy. El combinado de mayores de 50 años cayó en la final del Torneo Nacional de Veteranas. El equipo subcampeón, que logró clasificar al Sudamericano en Uruguay, está conformado por Stella Degarbo, Adela Ampuero, Stella Maris Rodríguez, Mariela Martínez, María José Glielmi y Jacqueline Schkop.

Esteban Gargiulo consiguió un importantísimo triunfo en el Campeonato Sudamericano Senior que se disputó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Con puntos obtenidos, Coco logró volver al top ten, y quedó en el séptimo lugar del escalafón mundial en +45 años.

Francisco Bahamonde se coronó campeón del Torneo de Primera Categoría que tuvo como sede las canchas del Maipú Tenis Club. En Primera Selección el mejor fue Pablo Rodríguez Blum.



NOVIEMBRE

El Club Mendoza de Regatas fue sede del séptimo Torneo Abierto de Menores con los siguientes ganadores: Catalina Grispán (Damas 10), Agustina Reyes Malco (Damas 12), Macarena Alonso (Damas 14), Sol Pérez Millán (Damas 16), Santiago Reyes (Varones 10), Santiago Frigerio (Varones 12), Gerónimo Mazzei (Varones 14), Juan Manuel Accosatto (Varones 16), Guido Gentile (Varones 19).

Se disputó el Torneo Aniversario del Andino Tenis Club, en donde una vez más el vencedor en Primera fue Francisco Bahamonde, en Damas ganó Macarena Alonso y en Primera Selección se impuso Eduardo Celem.

Mas de 800 jugadores formaron parte del Torneo Interclubes en su versión de Categorías. Las finales se disputaron en las canchas del Mendoza Tenis Club ante una muy buena concurrencia de púbico. Repasá los resultados www.mdzol.com/deportes/El-Interclubes-ya-tiene-sus-campeones-20181125-0091.html

A fines de noviembre y principios de diciembre estuvo presente en nuestra provincia Leonardo Olguin brindando dos clínicas y entrenamientos personalizados en el Andino y en General Alvear.



DICIEMBRE

En el Club Mendoza de Regatas tuvo lugar la tradicional Copa Challenger, con victorias para Francisco Bahamonde, Macarena Alonso y Joaquín Ojer en Primera Caballeros, Primera Damas y Primera Selección respectivamente.

En el último mes del año se jugaron también los denominados Masters, que reunieron a los mejores jugadores a lo largo del año. En lo que respecta a Menores, los campeones fueron: Juan Francisco Pereyra (Varones 12), Iannis Miletich (Varones 14), Matías Reyes (Varones 16), Sebastián Dandria (Varones 19), María Meli (Damas 10), Sofía Parra (Damas 12), Macarena Alonso (Damas 14) y Sol Pérez Millán (Damas 16).

En la “Copa de Maestros” de Categorías se consagraron Lautaro Parra (Segunda), Omar Valdivia (Tercera), Lucas Álvarez (Cuarta), Julián Puig (Quinta -15 años), Nahuel Henríquez (Quinta +15 años), Roxana Di Benedetto (Segunda Damas), Victoria Salamone (Tercera Damas) y Lucía De la Iglesia.

Las canchas del Andino alojaron al Master de las máximas Categorías, en donde Francisco Bahamonde logró su quinto título en forma consecutiva. En Damas se coronó Giuliana Lázaro y en Primera Selección triunfó Joaquín Ojer.