Recuperan la libertad los acusados por abusos de menores

La causa por abuso sexual de menores abierta a principio de año por los casos descubiertos en la pensión de Independiente tuvieron en las últimas horas un giro inesperado en favor de los acusados: fue cambiada la carátula y tres de los culpables, quienes cumplían prisión preventiva desde marzo, recuperarán la libertad.



Los beneficiados por la decisión del Tribunal de Casación bonaerense a cargo del proceso son el juez de línea Martín Bustos, quien estaba imputado por tres casos de abuso sexual comprobados, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, culpado por otros cuatro, y el representante de jugadores Alberto Amadeo Ponte, quien en principio había sido acusado por grooming (acoso mediante la web) y después se le había sumado un hecho.



La Cámara cambió la carátula de "abuso sexual de menores", cuyas penas comienzan en los cinco años de prisión y no son excarcelables, por "promoción a la corrupción de menores", que castiga a con a partir 3 años años de cárcel y sí es excarcelable. En otras palabras, la Sala I de Lomas de Zamora determinó que los acusados no abusaron sexualmente de los futbolistas, sino que los "convencieron a hacerlo" ya que los menores "consentían" los hechos.



Esta nueva carátula se encuadra en el artículo 125 del código penal, que establece que "quien promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda".



El juez de Garantías N° 9 de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien está a cargo de la causa desde el inicio, deberá ordenar la inmediata excarcelación de los acusados, que se materializará en pocas horas desde la Alcaidía Departamental de Lomas de Zamora.



La causa comenzó en marzo cuando un futbolista de las inferiores de Independiente denunció que fue abusado sexualmente mientras vivía en la pensión e inmediatamente sumó más de veinte testimonios y denuncias similares, por lo que la fiscal de la causa, Soledad Garibaldi, solicitó que sean encarcelados de manera preventiva Bustos, Cohen Arazi y Ponte, además del abogado Juan Manuel Díaz Vallone, el organizador de torneos amateurs Alejandro Dal Cin y Silvio Fleyta, aunqueestos tres últimos no fueron alcanzados por las modificaciones-.