Real Madrid volvió al triunfo y respira Solari

En gol de Dani Ceballos, de tiro libre a los 88 minutos de juego, le dio la victoria al Real Madrid(2-1) y dejó frío a su exequipo, un Betis que logró empatar en la segunda parte ante el excesivo repliegue defensivo del rival pero que después no encontró premio.

El equipo de Santiago Solari, con esta victoria, acaba la primera vuelta en puestos Champions pero lo expuesto sobre el césped del Benito Villamarín fue muy poco ante un rival que en la segunda parte creyó en la remontada pero que se quedó sin nada con el tanto de un futbolista criado en la cantera verdiblanca.

Solari logró un triunfo necesario con una convocatoria plagada de bajas, como la de los lesionados Thibaut Courtois, Toni Kroos, Marcos Llorente, Gareth Bale o Marco Asensio, más la del sancionado Lucas Vázquez.

A los trece minutos, el Real Madrid no perdonó en su primera opción y, tras una contra, el croata Luka Modric se sacó un zapatazo en la media luna del área al que no pudo responder el meta Pau López para poner el 0-1, no sin antes consultar con el VAR el colegiado canario Alejandro José Hernández Hernández.

El partido lo rompió pronto el Madrid y al Betis le entraron dudas y precipitaciones para recomponerse ante un rival que no se acomplejó por defender y seguir con una presión alta y atento a los contragolpes, como en uno a la media hora que no supo definir Vinicius.

En la segunda parte, y con el francés Karim Bezema fuera del terreno al dañarse una mano en los últimos lances de la primera mitad, fue el canterano Cristo González el que ocupó su lugar.

El Betis olió la sangre de un Real Madrid herido y mantuvo su empuje en busca de darle la vuelta al marcador, por lo que Solari dio entrada al exbético Dani Ceballos y al reciente fichaje, Brahim Díaz, para intentar reconducir la situación.

Fue Ceballos el que, en un libre directo, engañó a la barrera verdiblanca y logró sorprender al Pau López para poner el 1-2 definitivo.