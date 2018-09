Ramos le respondió a Griezmann: "La ignorancia es muy atrevida"

El futbolista del Real Madrid Sergio Ramos respondió al francés Antoine Griezmann, quien declaró que ya come en la misma "mesa" que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y aseguró que "la ignorancia es muy atrevida". "Cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de jugadores como Totti, que han ganado todo y no tienen un Balón de Oro. Cada uno es libre, pero se debería dejar aconsejar por Simeone, Godín y Koke, que reúnen valores que le vendrían bien", afirmó Ramos en rueda de prensa.