Raikkonen, picante sobre su salida de Ferrari

El piloto finlandés Kimi Raikkonen dejará Ferrari al finalizar la temporada de la Fórmula 1 y continuará corriendo en Sauber. Hoy habló con la prensa por primera vez desde que se conoció esta noticia y dejó declaraciones picantes.

"No ha sido mi decisión, me adapto a las decisiones de los demás y este ha sido el resultado, ¿por qué no me voy a ir a Sauber?", aseguró.

Aunque luego aclaró que "hay muchas diferencias ahora, veremos en el futuro. No se qué va a suceder con Sauber, sólo podemos estimar qué ocurrirá la semana que viene. Tengo mis razones para ir y es suficiente para mí y no me importa lo que piensen otros. Estoy contento con mis razonamientos".

Al ser consultado sobre si quería ir o no a Sauber, el finlandés respondió con ironía: "No, estoy aquí para jugar con ustedes y voy a pasar dos años infeliz por ustedes".

Finalmente, Raikkonen reveló que no estaba en sus planes llegar a Sauber y adelantó que podría retirarse en esa escudería: "Nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Ha sido una coincidencia, no ha habido planes para que todo acabara del modo que lo ha hecho. Hay una gran posibilidad de que acabe mi carrera en Sauber".