Racing no sumará refuerzos

Racing cederá a otros clubes jugadores que no estaban en el equipo y que regresaron de sus respectivos préstamos, mientras no se vislumbran incorporaciones, según indicaron allegados a la dirigencia de la "Academia".

La prioridad para el entrenador Eduardo Coudet es el delantero Darío Cvitanich, de Banfield, por el que aún los dirigentes no iniciaron gestiones.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, dijo en los últimos días que "si no se va ningún atacante del plantel no se contratará uno nuevo", además de confirmar que por el capitán del "Taladro" todavía "no se iniciaron tratativas".

El delantero Gustavo Bou podría ser cedido a la Universidad de Chile o la Universidad Católica, ambos clubes trasandinos interesados en "La Pantera", para lo que el Tijuana de México, dueño del pase del jugador, debiera prestar consentimiento a la institución de Avellaneda, donde está a préstamo hasta el 30 de junio próximo. En ese caso, podría llegar Cvitanich.

De los jugadores que retornaron de sus préstamos, el volante Nicolás Oroz, de 24 años, proveniente de O'Higgins, de Chile, pasará a la Universidad de Chile, a préstamo por un año con un cargo de 130 mil dólares y dos opciones de compra. La mitad del pase fue tasado en 1.500.000 dólares y por la totalidad algo más de 2.000.000 de dólares.

Coudet Racing

Por el delantero Juan Ignacio Di Nenno (24), retornado de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, hubo ofrecimientos de otro club ecuatoriano, de Brasil y de Colombia.

El delantero Maximiliano Cuadra (23) pasará a préstamo por un año a Unión de Santa Fe, que tiene un preacuerdo con el jugador y solo resta ponerse de acuerdo entre los clubes por el cargo a pagar por el "Tatengue".

El plantel de Racing, puntero de la Superliga con 30 unidades, 6 más que Defensa y Justicia, que tiene un partido menos, comenzará a trabajar mañana desde las 9 en el Cilindro de Avellaneda, en el arranque de la pretemporada.