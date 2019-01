Quintero: "Mi deseo es continuar en River"

Juan Fernando Quintero habló sobre su futuro y, para tranquilizar a los hinchas de River aseguró: "Mi deseo es continuar, vamos a ver que pasa". El colombiano afirmó que sus días actuales lo encuentran "descansando con la familia para volver con todo en la pretemporada".

"Mi corazón dice que debo estar el cinco en River y volver. Estoy muy contento, el entrenador lo sabe, el presidente sabe, yo ya les exprese mi deseo y esperemos que sea lo mejor para todos", dijo en diálogo con el programa En la jugada de RCN. "Vamos a ver qué trae el futuro, se va a saber dentro de poco y estoy muy contento con lo que puede pasar", agregó.

"Ahora llegaré a Argentina y vamos a arreglar las partes económicas, pero en mi caso, no pienso en China, que es una cosa muy grande. Estoy en mi mejor momento futbolístico y también pienso en la Selección y en mi familia y esperamos tomar la mejor decisión para todos" comentó el jugador de 25 años.

Quintero mantiene una buena relación con Marcelo Gallardo: "Me siento muy orgulloso de tener un entrenador como él. Es una persona que te quiere, que te exige y te da cariño, y cuando necesita decirte las cosas te las dice. Es una persona demasiado enfocada en su trabajo, en el día a día. Hoy en día ni me quiero ir por tenerlo al lado. Es una persona que me ayudó mucho, que sacó lo mejor de mí para el fútbol y que cada día me exprime más" cerró.

TyC Sports