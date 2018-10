"Quiero destacar los huevos de los jugadores"

Luego del empate entre Racing y Boca Juniors en el Cilindro de Avellaneda, por la octava fecha de la Superliga, Guillermo Barros Schelotto habló con los medios a la salida del vestuario visitante y se mostró mucho más tranquilo de lo que estaba al finalizar el partido.

"No quiero hablar del árbitro. Eso queda en la cancha", comenzó diciendo el entrenador de Boca Juniors, quien luego agregó: "Quiero destacar el carácter y los huevos de los jugadores. Hace 2 días estábamos en el avión".

Antes, en el campo de juego, se había mostrado muy enojado y se quejó de que "los dos goles estaban en offside. Cinco veces se lo dije y no me responde nada. Es difícil. Nos hacen penalesy no nos cobran. Jugamos con Independiente y no nos cobran, contra River tampoco, acá dos goles en offside. Así no se puede".

Finalmente, elogió a Ricardo Centurión, al que consideró "un gran jugador, un jugador que tiene un nivel de Europa, que tiene su futuro en sus manos, que lo tuvimos nosotros, lo disfrutamos, lo aprovechamos, conseguimos un campeonato y bueno, hoy está en Racing y le deseo lo mejor. Ojalá que en el futuro vuelva a Boca".