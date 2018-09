Pros y contras de Modric, Cristiano y Salah por el premio "The Best"

El croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah serán hoy los grandes protagonistas en la gala de la FIFA.

Candidatos a mejor futbolista de la temporada, los tres tienen muchas razones para soñar con el premio. Pero también hay factores que juegan en su contra. A continuación, un análisis con los pros y contra de cada jugador:

LUKA MODRIC (CROACIA/REAL MADRID)

PROS: Ganó la Liga de Campeones con el Real Madrid y alcanzó la final del Mundial de Rusia con Croacia. Modric, de 33 años, fue la brújula que guió tanto a su club como a su selección, en la que además ejerció de líder vistiendo la cinta de capitán. Fue declarado el mejor futbolista de Rusia 2018 y no paró de recibir elogios ni después de perder la final. Con Cristiano Ronaldo ya en la Juventus, cuenta asimismo con todo el aparato propagandístico del Real Madrid.

CONTRAS: Contando toda la temporada anterior, Modric brilló sólo en el último tramo, el decisivo. Hasta que no llegaron los meses de febrero y marzo se vio una versión gris del croata. No es un delantero y los goles siempre cuentan mucho en este tipo de premios. El último año en el que un centrocampista ganó un premio a mejor futbolista del mundo fue en 2003, cuando Pavel Nedved se llevó el Balón de Oro y Zinedine Zidane el FIFA World Player.

CRISTIANO RONALDO (PORTUGAL/REAL MADRID/JUVENTUS)

PROS: Una temporada más, fue el futbolista más determinante de la Liga de Campeones y levantó por quinta vez el título más importante a nivel de clubes. El delantero de 33 años marcó 15 goles en Champions y celebró en cuartos ante la Juventus uno de los mejores goles de su vida, una espectacular chilena que dejó perplejo al mítico Gianluigi Buffon. Además, marcó un total de 44 goles en 44 partidos con el Real Madrid y dio una exhibición en su debut en el Mundial de Rusia con un "hat-trick" ante España.

CONTRAS: Su figura en el Mundial se evaporó después de su debut y Portugal cayó en octavos de final ante Uruguay. Aunque fue una vez más el mayor goleador de la Champions, fue eclipsado en las semifinales y en la final. El Real Madrid tumbó al Bayern y al Liverpool sin los goles de su principal estrella.

MOHAMED SALAH (EGIPTO/LIVERPOOL)

PROS: El egipcio de 26 años completó la mejor temporada de su vida y fue el gran líder del Liverpool con 44 goles en 52 partidos. Fue también el máximo goleador de la Premier League con 32 dianas. Veloz, decisivo y con un disparo sutil y certero, Salah explotó como jugador total en el esquema de Jürgen Klopp. Además, repartió 16 asistencias de gol a sus compañeros.

CONTRAS: A pesar de sus espectaculares números, no pudo ganar ningún título. Perdió la final de la Champions ante sus dos rivales por el trofeo "The Best" y el Liverpool acabó en la cuarta posición de la Premier League. La lesión de hombro que sufrió en la final de la Liga de Campeones le impidió llegar en plenitud al Mundial y Egipto perdió los tres partidos que jugó.

Por Ignacio Encabo (dpa)