¿Por qué le dicen "sicario" al refuerzo de River?

Robert Rojas es el primer refuerzo de River en 2019 y su llegada causó revuelo por su curioso apodo: el 'Sicario'. Primero se dudó si era real, pero el propio defensor paraguayo de 22 años, proveniente de Guaraní, relató la historia del origen del particular sobrenombre.

"Así me puso un compañero de Guaraní cuando fui por primera vez a la pretemporada. Me iban a pelar y estaba serio, entonces dijo 'este tiene cara de sicario'. No tengo problema con que me digan así", relató tras la revisión médica y antes de firmar su contrato.